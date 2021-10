Foot - PSG

PSG - Malaise : Thiago Silva vole à la rescousse de Neymar après sa déclaration choc !

Publié le 12 octobre 2021 à 9h45 par Th.B.

Alors qu’il n’évolue plus au PSG à ses côtés, Thiago Silva continue de côtoyer Neymar avec la Seleçao et a profité de la trêve internationale et de la dernière déclaration choc de Neymar qui traîne son spleen vis-à-vis du football pour apporter son soutien au numéro 10 du Paris Saint-Germain.

« Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver ». Voici le message que livrait Neymar dernièrement au cours d’un entretien accordé à DAZN tout en faisant savoir pour ce qui est de sa retraite, qu’il allait « disparaître de la carte » . Un témoignage poignant et fort qui n’a pas manqué de faire réagir les observateurs et qui a créé un malaise puisque son contrat au PSG qu’il a signé en mai dernier court jusqu’en juin 2025 avec une année supplémentaire en option. Depuis, Neymar a reçu le soutien de Tite, mais pas seulement.

« Si tu as besoin que quelqu'un de fort soit à tes côtés, sache que je serai toujours là »