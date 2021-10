Foot - PSG

PSG : Mbappé, Benzema... Qui va remporter le Ballon d'Or ?

Publié le 12 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Après une année de covid sans Ballon d'Or, France Football a dévoilé sa liste de 30 joueurs nommés pour remporter le Graal. D'après vous, qui va remporter le Ballon d'Or 2021 ? C'est notre sondage du jour !

Cette année 2021 a été riche en émotions et en surprises. En effet, Chelsea a remporté la Ligue des Champions sans véritable star dans son effectif et l'Italie, et son gros collectif, a été sacré à l'Euro, et de la même manière sans tête de gondole ou joueur phare dans son groupe. Sachant que l'Argentine a remporté la Copa America et la France la Ligue des Nations, il est aujourd'hui très difficile de désigner un favori pour remporter le Ballon d'Or 2021.

Le Ballon d'Or pour Mbappé ou Benzema grâce à la Ligue des Nations ?