Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo fracasse encore Neymar après sa sortie choc !

Publié le 12 octobre 2021 à 14h15 par B.C.

Alors que Neymar a laissé planer le doute concernant la suite de sa carrière internationale, Daniel Riolo a vivement réagi à la sortie du Brésilien.

Sous le feu des projecteurs depuis son adolescence, Neymar a récemment fait part de ses doutes concernant la suite de sa carrière, alors qu’il fêtera ses 30 ans en février prochain. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde (2022). Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurais la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver », a confié la star du PSG dans des propos accordés à DAZN . Une sortie forte venant relancer le débat concernant l’état psychologique des sportifs de haut niveau, mais de son côté, Daniel Riolo peine à comprendre Neymar.

« Je préfère garder mon empathie, ma sympathie et ma bienveillance pour des gens qui ont des vrais problèmes »