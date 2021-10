Foot - PSG

PSG : Marquinhos avoue faire de gros efforts pour Neymar…

Publié le 12 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Outre sa condition physique qui interroge régulièrement, Neymar fait également parlé de lui dans la presse en raison de sa non-maîtrise (du moins en public) du français. Capitaine du PSG, Marquinhos a révélé faire de gros efforts sur la question.

Alors qu’il est arrivé deux ans avant Ander Herrera qui a pour sa part déposé ses valises au PSG à l’été 2019, Neymar ne s’exprime toujours pas en français lors de ses prises de paroles dans les médias contrairement à son coéquipier espagnol du PSG. Une situation qui est régulièrement soulignée par certains observateurs et qui peut même conduire à l’agacement et aux interrogations quant à la volonté même de Neymar de s’intégrer au Paris Saint-Germain et à la ville parisienne. Capitaine du PSG et compatriote du Brésilien, Marquinhos a d’ailleurs fait un aveu en interview concernant ses tentatives d’incitation auprès de Neymar pour qu’il s’exprime en français en interne.

« Si j’aide mes coéquipiers à parler le français ? J’essaye oui… ‘Ney’ surtout ! »