PSG : La sortie très forte de Marquinhos sur... Lucas Moura !

Publié le 11 octobre 2021 à 21h15 par A.D.

Arrivés lors de la même année au PSG, Marquinhos et Lucas Moura ont noué des liens privilégiés durant leur cohabitation. A tel point que le meilleur souvenir du capitaine parisien sous le maillot rouge et bleu est avec l'actuel pensionnaire de Tottenham.

Alors qu'il venait d'être racheté par QSI, le PSG n'a pas chômé en 2013 sur le marché. Et comme il a toujours aimé le faire, le club de la capitale s'est attaché les services de plusieurs joueurs brésiliens cette année-là. Au mois de janvier, le PSG a offert environ 40M€ à Sao Paulo pour lui chiper Lucas Moura, avant d'arracher Marquinhos à la Roma pour une somme proche de 31M€ en juillet. Et en bons compatriotes, les deux hommes ont formé un énorme tandem en dehors des terrains à Paris. A tel point que le plus beau souvenir de Marquinhos au PSG est avec Lucas Moura, qui a rejoint Tottenham depuis janvier 2018.

«Mes premières années avec Lucas… C’était bien ça»