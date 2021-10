Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel glisse un tacle à peine déguisé au PSG !

Publié le 11 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur son arrivée à Chelsea, Thomas Tuchel encense l'organisation des Blues. Difficile de ne pas y voir un tacle au PSG.

En fin d'année 2020, le PSG a décidé de se séparer de Thomas Tuchel qui venait de vivre une première partie de saison compliquée. Son entente avec Leonardo n'a également pas plaidé en sa faveur puisque le technicien allemand avait plusieurs fois critiqué publiquement le directeur sportif. C'est finalement Mauricio Pochettino qui a débarqué sur le banc du PSG. Thomas Tuchel a rapidement rebondi puisqu'il s'est engagé avec Chelsea où il a remporté la Ligue des Champions avec les Blues . Et l'Allemand s'est montré dithyrambique envers la direction de Chelsea...

«Je me sens vraiment supporté par le club»