PSG - Malaise : Les vérités de Wijnaldum sur sa situation au PSG !

Publié le 10 octobre 2021 à 23h45 par T.M.

Arrivé au PSG cet été, Georginio Wijnaldum rencontre énormément de difficultés pour se faire une place de titulaire. Une situation évoquée par le principal intéressé.

Cet été, Georginio Wijnaldum était très attendu au PSG. Arrivé libre de Liverpool, le Néerlandais est venu renforcer un secteur de jeu qui en avait besoin. Toutefois, jusqu’à présent, l’expérience n’est pas forcément la meilleure. Titulaire en début de saison, Wijnaldum n’a jamais fait forte impression et ces dernières semaines, le joueur de Mauricio Pochettino fait les frais des performances XXL d’Idrissa Gueye et Ander Herrera, se retrouvant ainsi le plus souvent sur le banc de touche.

« C’est difficile car j’ai toujours beaucoup joué »