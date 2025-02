PSG : Le vestiaire annonce «un grand joueur» à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l’année 2025, un joueur marche sur l’eau au PSG à savoir Ousmane Dembélé, qui reste sur deux triplés consécutifs à Stuttgart, puis à Brest. Au sein du vestiaire parisien, on est d’ailleurs impressionné par la métamorphose de l’ancien Rennais comme le souligne Senny Mayulu.

De nouveau auteur d'un triplé à Brest samedi (5-2) après celui réalisé à Stuttgart quelques jours plus tôt (4-1), Ousmane Dembélé marche sur l'eau depuis qu'il a été repositionné dans un rôle de numéro 9. Et Senny Mayulu ne manque pas de s'enflammer pour son coéquipier au PSG.

Mayulu s'enflamme pour Dembélé

« Forcément c’est un leader. Il n’y a pas eu de changement, il a toujours eu l’envie d’aider l’équipe, de faire son maximum. On le voit dans ses dernières performances. Plus les matchs s’enchaînent, plus il confirme que c’est un très grand joueur », a reconnu le jeune joueur du PSG en zone mixte. De son côté, Ousmane Dembélé s’est montré ravi d’évoluer dans son nouveau rôle de numéro 9.

« C’est bien, mais aujourd’hui il faut féliciter l’équipe et surtout les passeurs. Sur le premier but, je n’ai plus qu’à la pousser au fond et sur le troisième, la passe de Kang-in est exceptionnelle. Je suis bien dans mon rôle de numéro 9. Je me dois de marquer des buts. Avant, je jouais milieu droit collé à la ligne, c’était plus difficile d’aller marquer. Il fallait dribbler 3-4 joueurs. En 9, tu n’en as plus qu’un ou alors tu n’as plus qu’à pousser le ballon. Il faut continuer », a confié le nouveau serial buteur du PSG au micro de beIN SPORTS.