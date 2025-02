Scandale au PSG : «Je suis triste», il dénonce une grosse injustice !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG a battu Brest à l'extérieur. Alors que les deux équipes étaient dos à dos (1-1), le club de la capitale a inscrit un but qui a fait polémique. En effet, Eric Roy insiste sur le fait que la deuxième réalisation du PSG devait être annulée, et ce, parce que Nuno Mendes était en position de hors jeu.

Ce samedi, le PSG est allé chercher les trois points à Brest. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 5-2 au stade Francis-Le Blé. Interrogé au micro de BeIN SPORTS après le coup de sifflet final de la rencontre, Eric Roy a pesté contre l'arbitrage. « Il n'y a rien qui vous choque sur le deuxième but ? Pour moi c'est un scandale. Ousmane Dembélé (Nuno Mendes en réalité) est en position de hors-jeu, les arbitres le valident mais disent qu'il ne fait pas action de jeu », s'est emporté le coach bretons, avant d'en rajouter une couche ce dimanche sur les ondes de RMC Sport.

« Le deuxième but du PSG ? Nuno Mendes appelle le ballon dans le dos de Chardonnet, ballon de Marquinhos dans la profondeur, derrière cafouillage dans la surface, et but. On a des écrans nous aussi maintenant, et on voit que Nuno Mendes est très légèrement en position de hors jeu. C'est confirmé par le quatrième arbitre qui me dit : "il est hors jeu, mais on est en train de voir s'il fait action de jeu ou pas". De par sa position et son attitude, il oblige Chardonnet à disputer le ballon. Si Nuno Mendes n'est pas dans son dos, il laisse le ballon à son gardien. Quelque part, il influe la prise de décision de mon défenseur », a regretté Eric Roy lors d'un entretien accordé à l'émission Stephen Brunch.

Dans la foulée, Eric Roy est allé encore plus loin dans sa réflexion : « Dans ma tête, je me dis que le but va être refusé, comme quand un attaquant masque la visibilité d'un gardien de but. Au final, la VAR accepte le but, en disant que "non, il ne dispute pas le duel et ne touche pas le ballon". Mais quand un joueur masque la trajectoire d'un ballon, c'est exactement pareil. On considère que son hors jeu n'est pas passif. C'est dommage parce qu'il y avait 1-1. On était dans une bonne période, on venait d'égaliser, et ça nous coupe un petit peu les jambes. C'est le regret, même si on ne va pas dire qu'on aurait forcément gagné si ce but avait été refusé. On ne va pas changer le résultat, mais j'aimerai comprendre. Je suis triste pour mes joueurs qui ont encore beaucoup donné ».