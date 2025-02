«C’est un scandale» : Le PSG provoque un énorme coup de gueule !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’ils s’apprêtent à s’affronter en barrages de la Ligue des Champions, Brest et Paris se livraient un premier duel en Ligue 1 ce samedi après-midi. Bousculé par des Bretons courageux, le PSG a néanmoins balayé la formation d’Eric Roy (2-5). Le coach brestois lui, a enragé contre l’arbitrage à l’issue de la rencontre.

Quelques heures après son probant succès en Ligue des Champions face à Stuttgart (1-4), le PSG a poursuivi sur sa belle dynamique. Alors que les Parisiens affronteront Brest en barrages de la Ligue des Champions, la formation de Luis Enrique avait déjà rendez-vous face aux Bretons ce samedi après-midi en championnat.

Luis Enrique a un plan bien précis pour le PSG ! Un gardien à l'horizon ? 🥅

➡️ https://t.co/WUzNTQAIBa pic.twitter.com/0ossuPICC1 — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

Eric Roy fustige l’arbitrage contre le PSG

Le PSG s’est largement imposé au stade Francis Le Blé (2-5), mais a parfois été secoué par Brest, qui aurait pu revenir au score. Après la rencontre, le coach brestois Eric Roy s’est plaint de l’arbitrage, alors que le second but parisien a été révisé par la VAR pour une potentielle position illicite de Nuno Mendes sur le but d’Ousmane Dembélé. « Il y a encore beaucoup de regrets, trois buts c'est dur. Après, il n'y a rien qui vous choque sur le deuxième but ? Pour moi c'est un scandale. Ousmane Dembélé (Nuno Mendes en réalité) est en position de hors-jeu, les arbitres le valident mais disent qu'il ne fait pas action de jeu », a ainsi confié Roy au micro de BeIN Sports.

« Mais sincèrement, c'est un véritable scandale ! »

« Comment mon défenseur Chardonnet peut le laisser partir dans le dos ? Comment dans l'interprétation le VAR peut estimer qu'il ne fait pas action de jeu ? Il influe forcément dans le comportement de Chardonnet. L'arbitre me dit qu'il ne dispute pas le duel et qu'il ne fait pas action de jeu. Si nous on marque ce but, je pense qu'ils nous le refusent. Le match était formidable, mais prendre 5-2 avec ce but qui fait toute la différence quand on est dans ce momentum... On a la gnaque de revenir dans le match. Mais sincèrement, c'est un véritable scandale ! Ce qui est malheureux, c’est qu’il y a des gens dans l'arbitrage qui disent qu'ils ne font pas action de jeu », conclut l’entraîneur de Brest.