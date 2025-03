90M€ - PSG : Il vend la mèche pour son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté sans option d’achat par le PSG à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani est en train de se relancer de l’autre côté des Alpes. Le buteur tricolore a fait le point sur son avenir dans une interview accordée à la presse italienne, et ouvre plus que jamais la porte à un départ définitif du PSG pour la Juve en fin de saison.

Le PSG avait lâché pas moins de 90M€ à l’été 2023 pour recruter Randal Kolo Muani, mais l’opération a rapidement viré au fiasco pour l’attaquant de l’équipe de France. Très peu utilisé par Luis Enrique, il a finalement été poussé vers la sortie et s’est engagé avec la Juventus Turin en janvier, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives depuis son arrivée en Italie, Kolo Muani et semble déjà se projeter sur un départ définitif du PSG en fin de saison.

PSG : «Ce n’est pas la Ligue 1», le clash surréaliste face aux caméras !

➡️ https://t.co/21GG5OQNfY pic.twitter.com/cpse2L0WWn — le10sport (@le10sport) March 7, 2025

« Une énorme pression »

Dans un entretien accordé à La Reppublica vendredi, Randal Kolo Muani se livre sans détour sur son échec au PSG : « Pourquoi j'ai eu du mal au PSG ? Un Français à Paris, qui en plus a coûté 90M€, a une énorme pression et tout le monde n'est pas capable de la supporter. Je n'ai pas réussi. J'ai eu des possibilités et je n'ai pas su les saisir. Ça fait mal au cœur, mais je le répète : c'est le football, aucun regret. Luis Enrique ? Notre relation était très bonne. C'est un super entraîneur, il m'a donné beaucoup de conseils. C'est une chance d'avoir un entraîneur comme lui. Il me faisait peu jouer ? C'est moi qui allait sur le terrain, pas lui. Il m'a donné des opportunités », indique l’attaquant de la Juventus.

Kolo Muani ouvre la porte à un transfert

Et Kolo Muani en laissant entendre qu’il pourrait effectivement quitter définitivement le PSG pour la Juventus Turin l’été prochain : « Paris, un chapitre refermé ? Non, vu que j'ai encore un contrat avec eux. Rester à la Juve ? Ma volonté est de jouer et m'amuser. Mais si les choses continuent comme ça, pourquoi pas ? La Juve est le club qui m'a ouvert les portes ». Affaire à suivre…