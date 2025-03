OM : Longoria, Twingo… La comparaison improbable après son départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Journaliste connu notamment sur l’antenne de France 2, Jacques Cardoze a ensuite intégré l’organigramme de l’OM. C’est en juin 2021 qu’il est nommé directeur de la communication du club phocéen. C’est finalement fin 2022 que Cardoze a quitté Marseille, après avoir notamment été mis à l’écart. Un départ sur lequel est revenu le principal intéressé, faisant notamment un lien avec sa relation avec Pablo Longoria.

Au cours des derniers mois, l’organigramme de l’OM a connu de nombreux changements avec des arrivées et des départs réguliers. On a notamment pu voir Jacques Cardoze travailler pendant quelques mois pour le club phocéen. Alors qu’on le connaissait comme journaliste sur France 2, il avait été nommé directeur de la communication à Marseille. Arrivé en juin 2021, Cardoze aura connu une fin très compliquée à l’OM. La faute à Pablo Longoria et son entourage ?

« C’est comme si vous aviez accès à une Twingo… »

Pour le podcast de La Provence, Jacques Cardoze est revenu sur son départ de l’OM. C’est à cette occasion qu’il a fait une comparaison inattendue entre Pablo Longoria… et une Twingo. « C’est comme si vous aviez accès à une Twingo et qu’il y a déjà 5 personnes dans la Twingo. C’est plus compliqué d’y entrer. Avant, lorsque je suis arrivé, la première saison, il y avait une Twingo et il y avait de la place pour tout le monde. Longoria conduisait le véhicule et j’étais sur le siège passager. Deuxième saison, il y a du monde autour de lui, j’ai moins accès à lui. Ça me rend malheureux et ça conduit à mon départ », explique Cardoze.

« Le début de la cassure avec Cardoze »

Journaliste pour La Provence, Alexandre Jacquin a lui expliqué sur ce départ de Jacques Cardoze à l’OM : « Longoria considère que le problème de l’OM depuis des années c’est que les gens se servent de l’OM pour brille à titre personnel. Ce qui a été le début de la cassure avec Cardoze. Ce n’est pas qu’il brillait à titre personnel, il avait une notoriété qui lui conférait un statut supérieur à celui d’un simple directeur de la communication qui est là pour faire appliquer la communication voulue par Longoria dans l’ombre ».