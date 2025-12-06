Antoine Dupont sur TF1, le gros coup à plusieurs millions d’euros ?

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, le Tournoi des Six Nations est diffusé sur France Télévisions, mais cela pourrait prochainement changer. En effet, la chaîne du service public chercherait à vendre certaines affiches de la compétition afin de faire des économies. TF1 serait le candidat idéal et les matchs d’Antoine Dupont et ses coéquipiers pourraient donc à l’avenir être diffusés sur la première chaîne.

Le Tournoi des Six Nations pourrait bientôt ne plus être diffusé sur France Télévisions. Alors que les chaînes du service public doivent réaliser 150M€ d’économies, la vente de certains droits sportifs est une possibilité et le rugby pourrait être concerné selon les informations de L’Équipe. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, avait d’ailleurs abordé le sujet en novembre dans Les Échos. « Ces dernières années, nous avons œuvré pour conserver nos principaux droits sportifs, que ce soit Roland-Garros, le Tour de France, les JO, les 6 Nations... Mais nous sommes conscients qu'il faudra faire des choix et revendre une partie de nos droits. »

TF1 candidat naturel ? À l’avenir, les matchs du XV de France lors du Tournoi des Six Nations pourraient donc être diffusés sur une autre chaîne. Toujours selon L’Équipe, les partenaires d’Antoine Dupont pourraient atterrir sur TF1 qui fait office de candidat naturel. Il faut dire que depuis quelque temps la première chaîne de France a élargi son offre en matière de rugby en mettant notamment la main sur le Championnat des nations et les tournées d'été et d'automne jusqu'en 2029, ainsi que la Coupe du monde 2027.