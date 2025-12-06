Zidane balance sur sa rupture très compliquée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti des Girondins de Bordeaux pour la Juventus Turin en 1996, Zinedine Zidane a franchi un cap majeur pour la suite de sa carrière de l'autre côté des Alpes. Et cet été-là, le meneur de jeu s'était confié sur le divorce houleux et compliqué avec Alain Afflelou, le président bordelais de l'époque avec qui il était en froid.

La carrière de joueur de Zinedine Zidane a pris un tournant décisif lorsqu'il a décidé de quitter les Girondins de Bordeaux pour signer à la Juventus Turin en 1996, sa première expérience à l'étranger. Et cet été-là, alors qu'il donnait un entretien à L'EQUIPE au sujet de son départ du championnat de France, Zidane se confiait sans détour sur son divorce très compliqué avec le président de l'époque au sein du club girondin, Alain Afflelou.

Zidane et sa rupture tendue avec Bordeaux « Si Bordeaux me manque ? Beaucoup, oui. Pas l'équipe, parce que j'ai fait le choix de partir, mais je m'aperçois que je suis très attaché à cette ville, je me sentais bien là-bas. Alain Afflelou ? Lui, je l'ai oublié. Mais en fin de compte, si j'ai vraiment tenu à un moment donné à répondre à ses mensonges , cela ne s'est pas si mal passé en quatre ans avec lui. Il faut dire que je ne suis pas difficile à vivre », expliquait Zinedine Zidane à l'été 1996 après avoir officialisé sa rupture avec Bordeaux pour rejoindre la Juventus Turin.