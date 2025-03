Mohamed Salah : Le projet qui rend impossible son arrivée au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 32 ans, Mohamed Salah a une décision à prendre pour la suite de sa carrière. En effet, en fin de contrat avec Liverpool, l’Egyptien pourrait continuer chez les Reds, mais pourrait aussi partir libre dans un autre club. En ce sens, Salah a notamment été annoncé dans le viseur du PSG. Mais voilà qu’il faudrait d’ores et déjà faire une croix sur ce potentiel transfert à Paris.

C’est gratuitement qu’un club pourrait engager Mohamed Salah l’été qui arrive. S’il ne prolonge pas à Liverpool, c’est libre qu'il pourrait s’engager loin des Reds. Une situation qui suscite forcément son lot de rumeurs. Parmi celles-ci, on retrouve notamment celle d’un potentiel transfert de Salah au PSG. Un scénario que Nasser Al-Khelaïfi avait démenti. Et pour Le Figaro, un connaisseur des arcanes parisiennes a même assuré : « Aucun changement. Ça aurait peut-être pu pour l’ancien PSG, mais pas maintenant. Luis Enrique veut s’appuyer sur de jeunes joueurs ».

« Il ne rentre pas dans le projet actuel »

Mohamed Salah serait donc très loin d’un transfert au PSG. Bruno Cheyrou ne voit d’ailleurs cela pas arriver. Pour Le Figaro, l’ancien joueur de Liverpool a en effet fait savoir : « Je ne le vois pas à Paris, il ne rentre pas dans le projet actuel. Le PSG a vu ce que ça pouvait donner avec des tops joueurs sur la phase descendante. Avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou "Kvara", il y a pas mal de talent sur des profils de joueurs excentrés à droite, je ne suis donc pas sûr que ce soit la priorité parisienne ».

« Ce sera Liverpool ou l'Arabie saoudite »

Et à propos de l’avenir de Mohamed Salah, Bruno Cheyrou a ensuite ajouté : « Le choix, ce sera Liverpool ou l'Arabie saoudite. Liverpool a des atouts, au vu de sa saison, sa relation avec Arne Slot, le collectif qui semble parti pour performer sur les prochaines années. D'un autre côté, les sirènes de l'Arabie saoudite, l'idée de développer la ligue et la perspective d'un contrat hors norme. L'affect et le sportif contre un projet de vie, de fin de carrière et financier ».