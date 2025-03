Mercato - OM : Longoria, la signature que personne n’a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l’OM en tant que directeur du football, Pablo Longoria a très rapidement gravi les échelons. En effet, quelques mois seulement après avoir posé ses valises à Marseille, l’Espagnol est nommé président du club phocéen, remplaçant alors Jacques-Henri Eyraud. Un choix fort de la part de Frank McCourt, que personne n’avait clairement vu venir.

Aujourd’hui, Pablo Longoria occupe le poste de président de l’OM. Un rôle qui était revenu à l’Espagnol en février 2021, succédant ainsi à Jacques-Henri Eyraud dont la tête était réclamée par les fans olympiens. Alors que Longoria était arrivé quelques mois plus tôt à Marseille en tant que directeur du football, l’ascension a été fulgurante pour celui qui a donc réussi à gagner la confiance de Frank McCourt, propriétaire de l’OM.

« On ne voit pas le moment où il va être nommé président »

C’est donc Pablo Longoria qui a succédé à Jacques-Henri Eyraud en tant que président de l’OM. Une promotion à laquelle on ne s’attendait clairement. En effet, à l’occasion du podcast de La Provence, Alexandre Jacquin, journaliste pour le quotidien régional, a confié : « C’est quelqu’un qui a été casté, il est arrivé par un cabinet de chasseurs de tête du clan McCourt. Il a une grosse expérience dans le foot malgré son jeune âge, il a une personnalité étonnante pour les autres dirigeants comme Eyraud. Longoria est totalement atypique. On ne voit pas le moment où il va être nommé président. Quand il est là pendant 6 mois, on se dit qu’il est directeur du football, mais on ne se dit pas qu’il est en train de gagner l’envergure pour être président. Il n’a pas ça ».

« Longoria n’avait aucune expérience de la direction d’un club »

« C’est quand même un pari totalement audacieux. Longoria n’avait aucune expérience de la direction d’un club de football comme ça, lui c’était un expert du scouting, du recrutement. Quand on arrive et qu’on devient président de l’OM, il faut quand même une stature pour régler les conflits, il y a un aspect très politique. Ce n’était pas évident pour lui. Beaucoup de gens se sont posés la question de savoir s’il n’était pas un peu trop jeune, s’il ne fallait pas quelqu'un de plus costaud à côté de lui », a-t-il poursuivi sur l’arrivée de Pablo Longoria comme président de l’OM.