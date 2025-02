Le nouveau patron du PSG, c'est lui !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Ousmane Dembélé est devenu un serial buteur au PSG. Alors qu'il a inscrit deux triplés de suite, le numéro 10 parisien a reçu un vibrant hommage de la part de Senny Mayulu. En effet, le crack du PSG a fait l'éloge d'Ousmane Dembélé, avant d'avouer qu'il était devenu un leader du vestiaire de Luis Enrique.

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG le 1er juillet, Ousmane Dembélé est le nouveau leader offensif de Luis Enrique. En effet, le numéro 10 rouge et bleu prend ses responsabilités depuis le début de cette saison. D'ailleurs, Ousmane Dembélé a gommé l'un de ses plus gros points faibles : la finition.

PSG : Mayulu encense Dembélé

Lors de cet exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé est devenu impitoyable devant les buts adverses. Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations en 18 matchs joués, l'international français a même inscrit deux triplés lors des deux derniers rendez-vous du PSG (contre Stuttgart et face à Brest).

«C'est un leader pour nous»

Présent en zone mixte après le récital d'Ousmane Dembélé à Brest (2-5), Senny Mayulu n'a pas tari d'éloges à son égard, affirmant qu'il était devenu un patron au sein du vestiaire du PSG. « Plus les matches s'enchaînent, plus il confirme que c'est un grand joueur. C'était plus dur pour lui la saison dernière, car il marquait moins de buts, mais il a travaillé dessus et c'est un leader pour nous », a confié le crack de 18 ans dans des propos rapportés par L'Equipe.