Foot - PSG

PSG : Cet énorme aveu de Marquinhos sur Neymar !

Publié le 11 octobre 2021 à 19h15 par A.D.

Lors de l'été 2017, Neymar a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Alors qu'elle a retrouvé Marquinhos à Paris, la star brésilienne a pu faciliter son adaptation en France grâce à son compatriote. D'ailleurs, comme l'a confié le capitaine du PSG, il se mue en professeur de français pour Neymar depuis sa signature.

Durant le mercato estival 2017, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en s'offrant les services de Neymar. Grâce à un chèque de 222M€, le club de la capitale a arraché la star brésilienne au FC Barcelone. Alors qu'il n'a connu que le Brésil et l'Espagne, Neymar a dû prendre le temps de s'acclimater à ses nouvelles couleurs, mais surtout à une nouveau Pays, la France, une nouvelle ville, Paris, et une nouvelle langue, le Français. Et pour s'adapter le plus facilement possible à cette toute nouvelle culture, Neymar peut compter sur l'immense soutien de Marquinhos.

«Si j’aide mes coéquipiers à parler le français ? J’essaye oui… ‘Ney’ surtout !»