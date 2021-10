Foot - PSG

PSG : Marquinhos envoie un message très fort aux supporters !

Publié le 12 octobre 2021 à 1h45 par A.D.

Arrivé au PSG à l'été 2013, Marquinhos a eu le temps de nouer des liens forts avec le Parc des Princes et les supporters parisiens. Interrogé ce lundi, le capitaine du PSG a tenu à leur adresser un gros message.

Tombé sous le charme de Marquinhos lors de la saison 2012-2013, le PSG a fait le nécessaire pour l'arracher à l'AS Rome. Grâce à un chèque d'environ 31M€, le club de la capitale a fait plier les Giallorossi . Et depuis la signature de Marquinhos à l'été 2013, le PSG et le joueur vivent une idylle. A tel point que le défenseur brésilien a été nommé capitaine du club après le départ de Thiago Silva à l'été 2020. En plus des dirigeants parisiens, les supporters de l'écurie rouge et bleu ont également validé Marquinhos comme faisant partie intégrante de la famille PSG. Très conscient de l'affection que lui porte le public du Parc des Princes, le Brésilien a tenu à leur rendre la pareille lors d'un entretien accordé à PSG TV .

«J’aime quand ils nous remercient et qu’ils disent ‘merci Paris'»