PSG - Malaise : Brésil, retraite… Neymar se fait fracasser après sa sortie !

Publié le 11 octobre 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Neymar a confié son blues pour le football international, et uniquement celui-ci, cette sortie n’a clairement pas été du goût de Jérome Rothen, qui a tenu à faire un lien entre les propos du joueur et le PSG.

« Je pense que la Coupe du monde 2022 sera ma dernière. Je pense ça parce que je ne sais pas si j’aurai encore la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout pour gagner, accomplir ce grand rêve que j’ai depuis petit », a confié Neymar dans un entretien à DAZN qui a été diffusé ce jeudi mais enregistré au printemps dernier. Au cours de celui-ci, le numéro 10 du PSG laisse clairement entrevoir une forme de mal-être vis à vis du football international, songeant donc d’ores et déjà à s’en retirer dans un peu plus d’un an alors qu’il est seulement âgé de 29 ans. Et bien que cette déclaration du Brésilien ne concerne pas le PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2025, ce discours a eu de quoi inquiéter certains observateurs quant à l’état psychologique de Neymar, qui pourrait être quelque peu dépassé par la pression qu’il subit depuis son plus jeune âge. Et Jérome Rothen fait clairement partie de la catégorie des observateurs inquiets…

« C’est une déclaration terrible pour le PSG »