PSG : Messi, Ronaldo... L'incroyable hommage de Wijnaldum à Verratti !

Publié le 11 octobre 2021 à 22h45 par La rédaction

Le 8 août dernier, France Football a dévoilé la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Si Marco Verratti est absent, l'italien est bel et bien l'un des meilleurs joueurs du monde pour Georginio Wijnaldum, son coéquipier au PSG.

Comme à son habitude chaque année, la liste des joueurs nommés pour gagner le Ballon d'Or France Football est dévoilée avec son lot de débats. Pour cette édition 2021, certaines absences font beaucoup parler, notamment celle de Marco Verratti. L'Italien sort en effet d'une saison aboutie sur le plan collectif, avec une demi-finale de Ligue des champions avec le PSG et surtout un Euro remporté avec l'Italie. Malgré la non-nomination du Petit Hibou , Georginio Wijnaldum estime que Marco Verratti est l'un des meilleurs joueurs à son poste.

« Je joue avec Verratti au PSG et il est phénoménal »