PSG - Malaise : Neymar, Messi, Di Maria... Enorme coup dur pour Pochettino !

Publié le 11 octobre 2021 à 22h15 par A.D.

Pour la réception d'Angers ce vendredi, Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs éléments forts de son effectif. Alors qu'ils disputent leur dernier match de sélection en fin de semaine, les joueurs du PSG sud-américains ne pourront pas participer au prochain rendez-vous du club parisien.

Mauricio Pochettino va devoir bricoler pour la réception d'Angers ce vendredi. Comme pour la reprise après la dernière trêve internationale, le coach du PSG sera privé de ses joueurs sud-américains. Ainsi comme l'a précisé Le Parisien ce lundi soir, Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria, Marquinhos, Leandro Paredes et Keylor Navas ne seront pas de la partie pour la 10ème journée de Ligue 1. face au SCO d'Angers.

Le PSG privé de Neymar, Messi, Di Maria... contre Angers

En effet, le Brésil de Neymar et Marquinhos affrontera l'Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi (2h30 du matin), l'Argentine de Lionel Messi et Leandro Paredes se frotteront au Pérou à la même date, mais une heure plus tôt (1h30 du matin). Enfin, Keylor Navas, qui défend les couleurs du Costa Rica, sera opposé aux Etats-Unis la veille, soit dans la nuit du mercredi au jeudi (1h00 du matin). Reste à savoir comment Mauricio Pochettino composera avec ces absences de poids.