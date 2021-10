Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à prévoir pour Wijnaldum ?

Publié le 11 octobre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Interrogé dernièrement, Georginio Wijnaldum a fait part de son immense frustration de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu au PSG depuis son arrivée. Peu habitué à vivre ce genre de situation, l'international néerlandais pourrait très vite perdre patience et remettre en question son arrivée à Paris. Analyse.

En fin de contrat le 30 juin avec Liverpool, Georginio Wijnaldum était à deux pas de rejoindre le FC Barcelone. Toutefois, l'international néerlandais a changé d'avis à la dernière minute et a finalement préféré signer en faveur du PSG. Arrivé cet été à Paris, Georginio Wijnaldum n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu à se mettre sous la dent avec Mauricio Pochettino. Une situation peu habituelle pour lui. « Je m’habitue à ma situation au PSG. Après ma blessure au dos, j’ai toujours beaucoup joué, aussi parce que j’étais toujours en forme. C’est quelque chose de différent. C’est difficile car j’ai toujours beaucoup joué. J’y étais habitué. Mais je suis un combattant et je vais tout faire pour inverser la vapeur. Est-ce que j’ai parlé de cela à (Mauricio) Pochettino ? Non, je ne lui ai pas parlé de pourquoi je ne joue pas. Je ne suis là que depuis 2 mois et la situation a commencé il n’y a même pas un mois » , a confié Georginio Wijnaldum en conférence de presse ce dimanche.

Interrogé dans la foulée par NOS , Georginio Wijnaldum a reconnu que cette situation inédite au PSG nuisait à son bonheur à Paris. « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile » , a avoué Georginio Wijnaldum ce lundi.

Arrivé au PSG cet été, Georginio Wijnaldum se retrouve déjà dans une situation difficile à vivre pour lui. Alors qu'il n'a pas hésité à évoquer son mal-être dans la presse, on peut imaginer que l'international néerlandais commence à perdre patience et pourrait bientôt se poser des questions quant à son avenir si Mauricio Pochettino ne lui donnait pas plus de crédit dans les prochaines semaines. Sachant que le mercato hivernal arrive à grand pas, faut-il déjà s'attendre à un départ de Georginio Wijnaldum du PSG ? Affaire à suivre...