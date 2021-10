Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une terrible nouvelle pour Haaland...

Publié le 11 octobre 2021 à 15h15 par A.M.

Agent réputé sur le marché, Giovanni Branchini s'est prononcé sur la situation d'Erling Braut Halaand qu'il imagine beaucoup plus facilement du côté du Real Madrid qu'au PSG.

L'été prochain, Erling Braut Haaland sera probablement le joueur le plus suivi sur le mercato. Et pour cause, son départ du Borussia Dortmund ne semble plus faire aucun doute notamment grâce à la clause libératoire qui sera active dans son contrat en 2022 et qui lui permettra d'être transféré pour une somme comprise entre 75 et 90M€. Dans cette optique, de nombreux clubs sont déjà à l'affût à l'image du PSG et du Real Madrid.

«Le Real Madrid ou le PSG pour Haaland ? Plutôt au Real...»