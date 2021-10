Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti tente un énorme coup en Premier League !

Publié le 11 octobre 2021 à 12h10 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit, le Real Madrid s'intéresserait à Trent Alexander-Arnold qui brille à Liverpool.

L'été prochain, le Real Madrid songe à complètement revoir son secteur offensif puisque les arrivées de Kylian Mbappé (PSG) et Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) font parties des priorités. Mais le club merengue a d'autres ambitions, notamment pour renforcer sa défense et le poste de latéral droit. Et pour cause, pour le moment, Dani Carvajal, blessé, est le seul spécialiste du poste et Lucas Vazquez est donc utilisé pour dépanner. Mais ce n'est pas viable sur le long terme.

Le Real pense à Alexander-Arnold