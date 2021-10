Foot - PSG

PSG - Malaise : Enfin du nouveau pour Sergio Ramos et Bernat !

Publié le 12 octobre 2021 à 8h45 par A.D.

Privé de ses internationaux sud-américains pour la réception d'Angers vendredi, Mauricio Pochettino, le coach du PSG, pourrait convoquer Sergio Ramos et Juan Bernat pour la première fois de la saison.

Comme face à Clermont, Mauricio Pochettino devra se passer de ses joueurs sud-américains pour la réception d'Angers vendredi soir. Avec leurs sélections respectives, Neymar, Marquinhos (Brésil), Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes (Argentine) et Keylor Navas (Costa Rica) ne seront pas aptes à jouer en fin de semaine avec le PSG car leur dernier rendez-vous international aura lieu seulement quelques heures avant (jeudi matin pour Keylor Navas et dans la matinée de vendredi pour les autres). Une situation qui pourrait pousser Mauricio Pochettino a lancer Sergio Ramos et Juan Bernat.

Sergio Ramos et Juan Bernat lancés face à Angers vendredi ?