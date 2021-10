Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez veut dépouiller la L1 !

Publié le 13 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Déjà intéressé par Kylian Mbappé, après avoir recruté Eduardo Camavinga, le Real Madrid est désormais intéressé par Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

Le Real Madrid semble avoir un faible pour la Ligue 1. En effet, cet été, Eduardo Camavinga a quitté le Stade Rennais afin de s'engager avec le club merengue contre un chèque avoisinant les 35M€. Mais le grand objectif du Real Madrid est un autre joueur de L1, à savoir Kylian Mbappé dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain. Et d'ailleurs, lors du prochain mercato estival, l'attaquant français pourrait être accompagné en Espagne pour un compatriote.

Et maintenant, Tchouaméni