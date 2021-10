Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola sur le point d’abattre son joker pour… Erling Haaland !

Publié le 13 octobre 2021 à 9h45 par Th.B.

Alors que le PSG songe à Erling Braut Haaland pour le remplacement de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a récemment fait savoir, Manchester City pourrait compter sur la précieuse aide de son équipementier Puma pour boucler cette affaire. Explications.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier et dans l’éventualité d’un départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé l’été prochain, les décideurs du PSG devraient jeter leur dévolu sur Erling Braut Haaland. Le buteur du Borussia Dortmund de 21 ans figure tout en haut de la liste de la direction sportive du PSG dans ce dossier, à l’instar de celle de Manchester City qui refuserait de manquer le coche une nouvelle fois dans sa quête de la signature d’un attaquant de classe mondiale selon The Times après avoir essuyé un échec avec Harry Kane à l’intersaison. Et le PSG partirait avec un désavantage indéniable par rapport à Manchester City dans la course à la signature du joueur du Borussia Dortmund alors qu’une clause libératoire de 75M€ fixée dans son contrat sera effective courant 2022.

Puma prêt à mettre les pieds dans le plat pour qu’Haaland aille à City !