Mercato - Real Madrid : Zidane, avenir... Cette pépite d'Ancelotti lâche ses vérités !

Publié le 13 octobre 2021 à 7h00 par D.M.

Prêté jusqu'en 2023 au Milan AC, Brahim Diaz est revenu sur sa relation avec Zinédine Zidane, mais aussi sur son passage au club italien.

Formé à Manchester City, le Real Madrid décidait de s’attacher les services de Brahim Diaz en 2019. Mais le jeune milieu de terrain n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club espagnol en raison de la concurrence. Ainsi, les dirigeants merengue prenaient la décision de le prêter au Milan AC la saison dernière. Epanoui en Italie, Brahim Diaz est retourné en Serie A cet été. Prêté jusqu’en 2023 au Milan AC, le joueur est revenu sur son passage au Real Madrid.

« Maintenant, je me concentre sur Milan »