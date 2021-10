Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Mbappé se fait fracasser !

Publié le 13 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, a récemment évoqué la situation de l'attaquant du PSG, Luis Fernandez s'étonne de cette communication.

Convoité par le Real Madrid, Kylian Mbappé a confirmé qu'il avait réclamé son départ cet été. Des propos qui ont évidemment largement été commentés et qui ont poussé Fayza Lamari, la mère de l'attaquant du PSG, à dédramatiser la situation dans les colonnes du Parisien : « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : "J’arrête ma carrière". Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain ». Une sortie que Luis Fernandez a du mal à comprendre.

«Je ne me souviens pas que la mère de Platini ou ou d’autres grands joueurs aient dû se confier dans les médias»