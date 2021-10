Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va rater un gros coup cet hiver…

Publié le 13 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone aimerait profiter de la situation sportive inconfortable de Raheem Sterling à Manchester City pour faire un coup cet hiver, les Skyblues auraient déjà tranché pour l’international anglais.

Cela fait à présent plusieurs jours que le nom de Raheem Sterling est lié au FC Barcelone dans le cadre d’un prêt cet hiver avec option d’achat obligatoire à la fin de la saison et payable en plusieurs versements. Il faut dire que malgré son bel Euro avec l’Angleterre l’été dernier, le statut de Sterling a changé à Manchester City où il n’est plus un titulaire indiscutable. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le numéro 7 des Skyblues se serait entretenu avec son entraîneur Pep Guardiola selon The Sun en lui faisant savoir qu’il ne s’assiérait avec ses dirigeants pour évoquer une prolongation si et seulement on lui promettait un temps de jeu plus important.

Pas de départ de Sterling en janvier