Mercato - OM : Vélodrome, Arabie Saoudite... Gros coup de tonnerre pour la vente de l'OM !

Publié le 13 octobre 2021 à 8h30 par A.M.

Alors que les négociations pour la vente de l'OM entre Frank McCourt et Al-Walid bin Talal ont eu lieu récemment, cela se serait enlisé, notamment à cause de la question du Stade Vélodrome.

En février dernier, plusieurs informations sont sorties concernant la vente de l'OM à la holding d'Al-Walid bin Talal. Thibaud Vézirian avait même annoncé que tout était bouclé et qu'un communiqué était sur le point d'être diffusé. Cependant, huit mois plus tard, rien à l'horizon et surtout, Frank McCourt a multiplié les démentis et l'Arabie Saoudite a finalement terminé à Newcastle où le PIF, le Fonds d'investissement de l'Etat, a racheté le club anglais. L'idée d'un projet avec l'OM a été évoqué, à l'image du City Group des propriétaires de Manchester City.

Discussions au point mort ?