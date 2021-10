Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta voit enfin le bout du tunnel pour cette pépite !

Publié le 13 octobre 2021 à 11h00 par Th.B.

Bien que le dossier commence à s’éterniser, Pedri devrait parvenir à un terrain d’entente total dans les prochaines heures avec le FC Barcelone au sujet de sa prolongation de contrat.

Ne souhaitant pas voir un autre élément phare de l’effectif de Ronald Koeman partir, à une échelle bien différente certes, comme cela a été le cas avec Lionel Messi, Joan Laporta travaillerait d’arrache pied en coulisse pour boucler plusieurs prolongations de contrat dont celle de Pedri. Le président du FC Barcelone ne serait pas aveugle et verrait à quel point l’international espagnol de 18 ans est important pour le présent et l’avenir du FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, et son information divulguée lors du Here We Go Podcast, tout devrait être bouclé cette semaine pour la prolongation de contrat de Pedri. Et plus précisément dès jeudi ou vendredi.

Un accord quasi trouvé pour une prolongation de Pedri !