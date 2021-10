Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme décision a été prise dans le dossier Pogba !

Publié le 13 octobre 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid est bien décidé à tenter sa chance pour Paul Pogba, Florentino Pérez n’aurait pas l’intention d’entrer dans une guerre des enchères face aux autres clubs européens, à commencer par le PSG.

Remarquable avec les Bleus lors du Final 4 de la Ligue des nations, Paul Pogba apparaît de nouveau comme une piste chaude du Real Madrid. D’après les informations du quotidien AS , les bonnes prestations de l’international français auraient ravivé l’intérêt de Florentino Pérez qui se serait déjà rapproché de l’entourage du joueur pour se renseigner sur sa situation. Lié jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba n’a pas encore pris de décision pour la suite de sa carrière, alors que d’autres clubs sont ses traces, à commencer par le PSG. Une menace qui inciterait le Real Madrid à rester prudent.

Le Real Madrid ne veut pas faire monter les enchères