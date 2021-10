Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Pogba... Pérez veut un été 2022 légendaire !

Après avoir longtemps fait profil bas sur le marché des transferts, le Real Madrid semble prêt à faire un retour fracassant.

Le dernier titre majeur remporté par le Real Madrid remonte à 2020. Une éternité pour un tel club, réputé pour être le plus grand au monde. Ainsi, Florentino Pérez semble déterminé à changer les choses, en commençant un tout nouveau cycle gagnant et cela passera notamment par une renouvellement en profondeur de l’effectif. Les tauliers comme Luka Modric, Marcelo ou encore Toni Kroos pourraient être peu à peu poussés vers la sortie, tout comme Karima Benzema. Même chose pour les joueurs catalogués d’indésirable comme Gareth Bale, Isco, Mariano Diaz ou encore Luka Jovic, qui pèsent très lourd sur la masse salariale du club. Place à la jeunesse, avec certains joueurs qui sont déjà là comme Eduardo Camavinga, mais également Federico Valverde ou Vinicius Jr, qui semble enfin répondre aux attentes. Les autres viendront du marché des transferts, avec bien sûr l’interminable feuilleton Kylian Mbappé...

Plus aucun doute pour Mbappé ?

En fin de contrat, la star française se rapproche toujours plus d’un départ du Paris Saint-Germain et une prolongation ne semble pas du tout à l’ordre du jour. Tout récemment encore, Fabrizio Romano assurait dans un live Twitch qu’il n’y aurait toujours pas d’avancée concrète dans ce dossier brulant et Mbappé pourra donc négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. Pendant ce temps-là, le Real Madrid tisse sa toile, notamment grâce à Karim Benzema. Plusieurs sources en Espagne, notamment le journaliste Eduardo Inda, ont assuré que l’attaquant madrilène aurait jouer les VRP de luxe auprès de Mbappé lors de la trêve internationale. Le joueur du Paris Saint-Germain aurait d’ailleurs avoué à son compatriote qu’il devrait bel et bien le rejoindre au Real Madrid, la saison prochaine.

La filière Raiola, avec Haaland et Pogba