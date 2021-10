Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à faire le ménage pour Haaland ?

Publié le 13 octobre 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors que le PSG songe à Erling Braut Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé, Manchester City compterait bien griller la priorité au Paris Saint-Germain pour le joueur du Borussia Dortmund et agirait en conséquence en coulisse.

Bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ dans son deal avec le club de la Ruhr qui sera effective au cours de l’année 2022. Le PSG pourrait sauter sur l’occasion, d’autant plus si Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat l’été prochain, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier. Cependant, Manchester City pourrait bien faire de l’ombre au PSG en ce qui concerne le dossier Haaland en raison des relations dont le club dispose avec son père Alf-Inge et de l’implication de son équipementier Puma dans l’opération. En outre, City serait prêt à faire le ménage afin de maximiser ses chances d’accueillir Erling Braut Haaland.

City préparerait le terrain pour Haaland

À l’instar de Jack Grealish, pour qui des fonds avaient été préparés via des ventes en amont, Manchester City compterait utiliser la même démarche pour l’opération Erling Braut Haaland. C’est du moins ce que The Manchester Evening News. Les Skyblues auraient dressé une liste comptant six joueurs aux statuts différents au sein de l’institution mancunienne afin de permettre à City de financer le transfert d’Haaland. Rien qu’avec les joueurs prêtés avec option d’achat, Manchester City pourrait rassembler une somme de 29M€. Hormis les joueurs en prêt tels que Pedro Porro, Ko Itakura, Morgan Rogers, Jayden Braaf ou encore Yangel Herrera, Manchester City pourrait également prendre la grande décision de laisser filer Raheem Sterling ou Bernardo Silva bien que ces transferts ne soient pas l’idée première de Manchester City. Le PSG peut donc trembler dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Manchester City n’est pas là pour faire de la figuration, mais le Borussia Dortmund, par le biais de son vétéran Mats Hummels, ne semble pas avoir encore baissé les armes.

...mais Hummels incite Haaland à rester au Borussia !