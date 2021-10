Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Les vérités de Giroud sur sa relation avec Karim Benzema !

Publié le 13 octobre 2021 à 16h00 par T.M.

Malgré lui, Olivier Giroud a toujours été opposé à Karim Benzema. Une situation évoquée ce mercredi par l’attaquant du Milan AC.

Cet été, Didier Deschamps a fait un choix très fort en décidant de rappeler Karim Benzema. Après plus de 5 ans d’absence, l’attaquant du Real Madrid a retrouvé l’équipe de France. Et suite à cette annonce, les regards se sont notamment tournés vers Olivier Giroud. Bien qu’il n’y ait jamais rien eu entre les deux buteurs, ils ont toujours été opposés. Et pour le joueur du Milan AC, cela n’a pas été simple à vivre. Mais comme l’a expliqué Giroud, il n’a rien contre Benzema.

« J'ai toujours dit que je n'avais aucun problème avec lui »