Real Madrid : Benzema, Ballon d’Or… Daniel Riolo se lâche !

Publié le 12 octobre 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que Karim Benzema fait partie des favoris pour remporter le Ballon d’Or pour certains observateurs, ce n’est pas le cas de Daniel Riolo.

Ce dimanche soir, à l’occasion de la finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne, Karim Benzema a inscrit un nouveau but qui aurait pleinement sa place au musée du Louvre. D’une sublime frappe enveloppée imparable envoyée depuis l’extérieur de la surface, le buteur du Real Madrid a remis les Bleus à l’endroit après le premier but de l’Espagne. Par la suite, l’Equipe de France s’est imposée en inscrivant un deuxième but signé Kylian Mbappé, remportant ainsi sa première Ligue des Nations, la deuxième mise en jeu.

« C'est absurde de penser à lui pour le Ballon d’Or »