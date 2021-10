Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema n'a jamais autant fait l'unanimité !

Publié le 11 octobre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

De retour en équipe de France depuis quelques mois, Karim Benzema fait désormais l'unanimité après la victoire des Bleus lors de la Ligue des Nations.

Juste avant l'Euro, Didier Deschamps a réservé une sacrée surprise en rappelant Karim Benzema après quasiment six ans d'absence. Et l'attaquant du Real Madrid n'a pas mis longtemps à se rendre indispensable. Auteur de quatre buts à l'Euro, l'ancien Lyonnais aura été l'une des rares satisfactions des Bleus cet été. Et à l'occasion du Final 4 de la Ligue des Nations, Karim Benzema a confirmé son nouveau statut. Buteur contre la Belgique en demi-finale (3-2), le numéro 9 du Real Madrid a récidivé contre l'Espagne en finale par le biais d'une magnifique frappe qui a permis aux Bleus d'égaliser avant de l'emporter contre la Roja (2-1). Karim Benzema décroche donc un premier trophée internationale mais en vise un bien plus important. « S’il faut aller chercher la Coupe du Monde 2022 maintenant ? Déjà, je vais profiter de celui-là (de ce titre) et après petit à petit se qualifier et aller la chercher », confiait-il au micro de M6 . Ses prestations en Bleus font d'ailleurs l'unanimité au Real Madrid qui réclame le Ballon d'Or pour son attaquant. « Félicitations à l’Équipe de France et à tous les fans de football en France pour le titre extraordinaire remporté en Ligue des nations. Et félicitations à notre joueur spectaculaire, Karim Benzema, Ballon d’Or », peut-on lire sur le compte Twitter du Real Madrid.

Benzema a impressionné tout le monde