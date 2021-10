Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Le nouveau coup de gueule de Thibaut Courtois !

Publié le 11 octobre 2021 à 12h00 par G.d.S.S.

Visiblement remonté contre l’UEFA quant à l’organisation de cette phase finale de la Ligue des Nations, Thibaut Courtois n’a pas manqué d’exprimer son point de vue. Et le gardien du Real Madrid se montre très ferme dans ses propos…

Battue par l’équipe de France en demi-finale de la Ligue des Nations, la Belgique a donc dû se contenter du match pour la 3e place dimanche, perdu contre l’Italie (2-1). Un nouveau coup dur pour cette génération belge qui est pourtant jugée particulièrement prometteuse, et qui a du mal à passer aux yeux de Thibaut Courtois. Interrogé après la rencontre contre l’Italie, le gardien belge du Real Madrid a sèchement taclé l’UEFA en faisant notamment le lien avec le projet de Super League qui avait été fermement repoussée par l’instance européenne.

« On ne parle pas des joueurs »