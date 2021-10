Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : L’énorme aveu de Lloris sur le retour de Benzema en Bleu !

Publié le 9 octobre 2021 à 22h30 par B.C.

Capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris s’est prononcé sur le retour de Karim Benzema en sélection, survenu avant l’Euro.

Didier Deschamps a réservé une énorme surprise avant l’Euro en décidant de rappeler Karim Benzema, absent depuis 2015. Malheureusement pour les Bleus , la compétition ne s’est pas déroulée comme prévu avec une élimination dès les huitièmes de finale contre la Suisse, mais l’attaquant du Real Madrid a tout de même eu l’occasion de s’illustrer. En 10 apparitions depuis son retour, Karim Benzema a trouvé le chemin des filets à 5 reprises, avec notamment un but crucial contre la Belgique (3-2) jeudi permettant aux Bleus de se relancer. Interrogé sur son coéquipier avant la rencontre face à l'Espagne, Hugo Lloris se montre satisfait de pouvoir compter sur Karim Benzema dans les rangs de l’équipe de France.

« Le retour de Karim a été un élément important pour l’équipe de France »