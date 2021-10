Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema affiche ses ambitions pour le Ballon d’Or !

Publié le 9 octobre 2021 à 10h00 par La rédaction

Étincelant avec le Real Madrid, Karim Benzema se montre toujours aussi décisif. L'attaquant tricolore fait donc logiquement partie des nommés pour le Ballon d'Or. Et le joueur de 33 ans a affiché une grande ambition pour ce trophée prestigieux.

Remarquable par ses performances avec le Real Madrid, Karim Benzema se montre toujours autant décisif. Malgré son âge (33 ans), l’attaquant tricolore est encore considéré comme l’un des meilleurs à son poste. La saison dernière, l’ancien de l’OL a été impliqué sur 39 buts de son équipe (30 buts et 9 passes décisives) en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Cette année, Karim Benzema semble être reparti sur les mêmes bases, puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 10 reprises en 10 matchs, tout en délivrant 7 passes décisives. Très logiquement, le joueur du Real Madrid a vu son nom apparaître dans la liste des nommés pour le Ballon d’Or. Et il a affiché une très grande ambition à ce sujet.

« Je vais faire tout mon possible et je vais travailler aussi dur que possible pour avoir ce grand trophée »