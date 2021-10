Foot - Real Madrid

Real Madrid : Mbappé s’enflamme pour le retour de Karim Benzema chez les Bleus !

Publié le 5 octobre 2021 à 21h00 par T.M.

A la surprise générale, Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema pour disputer le dernier Euro. Un retour accueilli avec joie par Kylian Mbappé.

Il aura fallu patienter plus de 5 ans pour revoir Karim Benzema avec le maillot de l’équipe de France. Longtemps mis de côté par Didier Deschamps en raison de différentes polémiques, le joueur du Real Madrid a fini par revenir en sélection. Personne ne s’y attendait, mais après une discussion entre les deux hommes, le sélectionneur tricolore a décidé de rappeler Benzema. Un retour qui en a fait saliver plus d’un étant donné le trio qui s’annonçait avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. D’ailleurs, l’attaquant du PSG a été l’un des plus heureux de ce retour de KB9.

« J'ai toujours dit que les grands joueurs étaient faits pour jouer ensemble »