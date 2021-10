Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Le message fort de Deschamps sur le retour de Benzema !

Publié le 4 octobre 2021 à 16h00 par A.M.

Alors que le procès de Karim Benzema aura lieu du 20 au 22 octobre prochain, Didier Deschamps persiste à dire qu'il fait des choix sportifs.

Avant le dernier Euro, Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema, quasiment six ans après sa dernière convocation en équipe de France. Un retour qui a fait l'effet d'une bombe puisque plus personne ne s'attendait à voir l'attaquant du Real Madrid faire son retour en Bleus. Et malgré la déception de l'Euro avec une élimination frustrante dès les huitièmes de finale contre la Suisse, d'un point de vue individuel, Karim Benzema a réussi sa compétition. Mais alors que le procès de l'ancien Lyonnais se profile, Didier Deschamps a été interrogé sur les conséquences que cela pourrait avoir sur son avenir en Bleus.

«Je fais des choix sportifs, je ne vais pas anticiper la décision judiciaire»