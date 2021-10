Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Un regret avec Benzema ? Deschamps répond !

Publié le 3 octobre 2021 à 20h00 par H.G.

Alors qu’il a composé sans Karim Benzema pendant plusieurs années en Equipe de France, Didier Deschamps affirme n’avoir aucun regret.

Depuis le dernier Euro, Karim Benzema est de retour en Equipe de France. Cela n’était pas passager puisque Didier Deschamps met maintenant de côté Olivier Giroud pour privilégier le buteur du Real Madrid, longtemps délaissé en raison de la relation conflictuelle qu’il entretenait avec le sélectionneur à la suite de sa mise à l’écart à partir de 2015 en raison de l’affaire Valbuena. Et bien qu’il soit maintenant heureux de pouvoir compter sur lui, Didier Deschamps ne regrette absolument pas sa gestion passée.

Didier Deschamps ne regrette rien