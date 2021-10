Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema dit tout sur son retour en Bleu !

Publié le 2 octobre 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Plus de cinq ans après sa dernière sélection en Bleu, Karim Benzema a fait son retour pour l'Euro. Interrogé ce samedi matin, le buteur du Real Madrid s'est livré sans détour sur son rapatriement en équipe de France.

Karim Benzema a dû patienter plus de cinq ans avant de faire son retour avec l'équipe de France. Alors qu'il a retrouvé les Bleus lors de l'Euro, le buteur du Real Madrid s'est confié sur son rapatriement, se concentrant sur ses performances dans la compétition. « Comment je juge mon Euro à titre individuel ? C'était bien personnellement. Cela faisait presque six ans que je n'avais pas joué en équipe de France. Il y avait des nouveaux joueurs, une nouvelle équipe pour moi, et c'est toujours compliqué de revenir. En plus, je suis arrivé à l'Euro avec seulement un match amical (le 2 juin contre le Pays de Galles, 3-0) et un autre où je me blesse (contre la Bulgarie le 8 juin, 3-0). Individuellement, j'ai marqué (4 buts, soulier de bronze de l'Euro). J'ai eu des statistiques positives » , a déclaré Karim Benzema lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

«Le temps perdu, je ne peux pas le rattraper»

Auteur d'un retour gagnant en équipe de France, Karim Benzema s'est également livré sur ses objectifs pour la suite. « Comment je me projette en Bleu ? Toujours avec l'idée d'écrire une nouvelle histoire. Le temps perdu, je ne peux pas le rattraper. Il faut se projeter déjà sur ce Final 4, puis la Coupe du Monde qui va vite arriver. Mais je veux faire avec les Bleus ce que je fais au Real » , a expliqué Karim Benzema.

«Chaque fois que je suis en équipe de France, je veux être décisif»