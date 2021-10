Foot - Real Madrid

Real Madrid : Camavinga répond à Ancelotti !

Publié le 7 octobre 2021 à 23h30 par A.M.

Malgré des débuts très réussis avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti avait récemment estimé qu'Eduardo Camavinga pouvait encore mieux faire. Une analyse validée par l'ancien Rennais.

Annoncé sur le départ durant tout l'été, Eduardo Camavinga a finalement du attendre les dernières heures du mercato pour quitter le Stade Rennais où son contrat s'achevait en juin prochain. C'est finalement au Real Madrid que le milieu de terrain français a signé. Et malgré des débuts très réussis, Carlo Ancelotti estimait récemment qu'Eduardo Camavinga devait encore s'améliorer : « Il s'est très bien intégré, il a de la personnalité, de la qualité. Mais il doit s'améliorer notamment dans le positionnement, il doit faire mieux ». Une sortie validée par le joueur lui-même.

Camavinga est conscient des progrès qu'il doit faire