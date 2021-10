Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema reçoit un message fort pour le Ballon d’Or !

Publié le 11 octobre 2021 à 10h00 par La rédaction

Étincelant dans le jeu de l'Équipe de France lors de la victoire en finale de la Ligue des nations contre l'Espagne ce dimanche (2-1), Karim Benzema a été élu homme du match. Il n'en fallait pas plus au Real Madrid pour s'enflammer concernant leur joueur à l'approche de l'élection du Ballon d'Or.

Ce dimanche soir, l’Équipe de France s’est imposée en finale de Ligue des nations face à l’Espagne (2-1). Menés dès la 64e minute, les Bleus ont parfaitement réagi par l’intermédiaire de Karim Benzema (66e), puis de Kylian Mbappé (80e). L’attaquant du Real Madrid, étincelant dans le jeu de la sélection tricolore, a d’ailleurs été élu homme du match. Il n’en fallait pas plus aux Merengue pour s’enflammer à propos de Karim Benzema à l’approche de l'élection du Ballon d’Or.

« Félicitations à notre joueur spectaculaire, Karim Benzema, Ballon d’Or »