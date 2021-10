Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps envoie un énorme message à Benzema !

Publié le 11 octobre 2021 à 8h30 par A.M.

Excellent lors des deux matches qui ont permis à l'équipe de France de remporter la Ligue des Nations, Karim Benzema est encensé par Didier Deschamps qui a récupéré un joueur plus fort qu'en 2015.

De retour en équipe de France avant l'Euro après six d'absence, Karim Benzema n'a pas perdu de temps pour se rendre indispensable. Meilleur français durant l'Euro cet été avec ses quatre buts, l'attaquant du Real Madrid a une nouvelle fois impressionné lors du Final 4 de la Ligue des Nations. Après avoir sonné la révolte contre la Belgique en demi-finale en inscrivant le premier but de le remontada des Bleus (3-2), Karim Benzema a inscrit un but magnifique en finale contre l'Espagne permettant à l'équipe de France d'égaliser juste après l'ouverture du score de la Roja (2-1). Et Didier Deschamps ne tarit pas d'éloges pour son attaquant.

«Ce n'est pas le même joueur qu'en 2015»