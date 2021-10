Foot - Real Madrid

Real Madrid : Carlo Ancelotti a réussi là où Zinedine Zidane a échoué !

Publié le 12 octobre 2021 à 14h30 par Th.B.

Nommé entraîneur du Real Madrid à la fin de la dernière saison pour succéder à Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti n’a pas encore eu l’occasion de remporter un trophée. Cependant, le technicien italien a déjà fait mieux que son homologue français dans la gestion du cas Vinicius Junior. Explications.

Buteur à cinq reprises depuis le début de la saison en Liga, Vinicius Junior (21 ans) semble totalement revigoré depuis la nomination de Carlo Ancelotti au terme de l’exercice précédant qui a remplacé au pied levé Zinedine Zidane, qui a une nouvelle fois pris la décision de quitter la Casa Blanca comme en 2018. Été au cours duquel Vinicius Junior avait notamment débarqué en provenance de Flamengo après seulement une saison. Que ce soit sous Julen Lopetegui et surtout Santiago Solari, Vinicius Junior bénéficiait d’une belle cote et d’un temps de jeu important. Mais au retour de Zidane sur le banc au printemps 2019, l’international brésilien a fait la navette entre le terrain et le le banc des remplaçants. Depuis le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Vinicius Junior dispose d’une place de titulaire régulier et flambe. De quoi donner des idées au Real Madrid qui songerait à prolonger le contrat de l’ailier brésilien comme Fabrizio Romano l’a récemment fait savoir lors d’une chronique pour Benchwarmers . Sous contrat jusqu’en juin 2025, Vinicius Junior pourrait voir son contrat être rallongé, son entraîneur Ancelotti et le président Florentino Pérez étant totalement convaincus par son apport. D’ailleurs, le directeur de son agence TFM n’y est pas allé par quatre chemins dernièrement quant à l’avenir de Vinicius Junior. « Ce qui va se passer, je ne sais pas. Cela dépend du club. Le joueur veut aussi toujours progresser. Mais on ne peut pas faire beaucoup mieux que le Real Madrid ».

Ancelotti a inversé la tendance avec Vinicius Junior